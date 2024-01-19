CNN: У США прогнозують новий контрнаступ України на Мелітополь не раніше ніж за два роки

У військових колах США вважають, що новий великий контрнаступ України на півдні швидше за все відбудеться не раніше, ніж за два роки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі CNN.

Ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в південному окупованому місті Мелітополь, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки, сказав американський військовий посадовець, який перебуває в Європі.

Водночас американські та європейські офіційні особи очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році.

Обидві сторони "занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році", сказав американський посадовець. Українці обговорювали 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу", додав військовий посадовець.

Очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році, сказав американський посадовець – стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія.

"Ось чому подальша підтримка Заходу є такою важливою, оскільки саме наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, далі", – заявив він.

Як повідомлялося, представники американської розвідки вважають, що в короткостроковій перспективі скорочення фінансування США не матиме значного впливу на бойові дії в Україні.

"Але в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї", – сказав один із співрозмовників телеканалу CNN.

Нагадаємо, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоче нормалізації відносин з РФ і не вірить у новий контрнаступ України.