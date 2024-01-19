CNN: В США прогнозируют новое контрнаступление Украины на Мелитополь не ранее чем через два года

В военных кругах США считают, что новое большое контрнаступление Украины на юге скорее всего состоится не раньше, чем через два года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

Еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в южном оккупированном городе Мелитополь, скорее всего, состоится минимум через два года, сказал американский военный чиновник, который находится в Европе.

В то же время американские и европейские официальные лица ожидают, что ни Украина, ни Россия получат значительные победы на поле боя в 2024 году.

Обе стороны "слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть значительные сдвиги в 2024 году", сказал американский чиновник. Украинцы обсуждали 2025 год как "более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления", добавил военный чиновник.

Ожидается, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением своих вооруженных сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году, сказал американский чиновник – стратегия, на которой, вероятно, сосредоточится и Россия.

"Вот почему дальнейшая поддержка Запада является такой важной, поскольку именно в следующем году будет сделано все, что решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, дальше", – заявил он.

Как сообщалось, представители американской разведки считают, что в краткосрочной перспективе сокращение финансирования США не окажет значительного влияния на боевые действия в Украине.

"Но в долгосрочной перспективе отсутствие американской помощи может позволить Москве возобновить импульс, увеличив поставки оружия и воспользовавшись поддержкой Ирана и Северной Кореи", – сказал один из собеседников телеканала CNN.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо хочет нормализации отношений с РФ и не верит в новое контрнаступление Украины.