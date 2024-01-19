Російські "дипломати" забрали меблі й сантехніку з закритого генконсульства в Болгарії

Інспекція будівлі колишнього генерального консульства РФ в болгарському місті Русе, звідки росіяни виїхали в червні 2022 року, виявила, що будівля зазнала значної шкоди – там вибиті дверні рами, вкрадені крани, раковини та кухонне обладнання.

Як пише "Європейська правда", про це болгарському суспільному радіо БНР розповів автор проєкту будівлі, архітектор Венцислав Ільєв.

Будівля в Русе, в якій розміщувалася дипмісія спершу Радянського Союзу, а потім Росії в Русе, перебуває у приватній власності муніципалітету. З 1985 року орендна плата за неї надходила до міського бюджету. Після вислання російських дипломатичних працівників з Болгарії улітку 2022 року ті залишили будівлю консульства в Русе.

"Учора я вирішив піти й подивитися, що відбувається. Я був здивований, побачивши, що дверних коробок немає, і подумав, що муніципалітет їх зняв. На другому поверсі, де розташовані квартири, все було знято. Де-не-де не вистачало кранів на раковинах", – розповів архітектор Ілієв.

Фото: Dnevnik.bg

"Щоб було зрозуміліше, підсумую – залишаючи Русе, дипломати виривали двері кімнат з ящиками, батареї раковин, ліжка, меблі, кухонне обладнання – все те, що мало кому спало на думку забрати на батьківщину", – резюмував він.

Фото: Dnevnik.bg

Депутат міськради Русе Деян Герасимов після виявленого пошкодження будівлі колишнього генконсульства Росії закликав створити комісію для вивчення "всіх договорів, які були укладені на оренду цього майна".

"Я б порадив Російській Федерації взяти пам'ятник Радянській Армії, що стоїть по сусідству, і забрати його також додому", – цитує його портал "24 часа".

Фото: Dnevnik.bg

У посольстві РФ у Болгарії ввечері 19 січня вирішили прокоментувати оприлюднені факти про пошкодження будівлі. Там заявили, що виїхали в липні 2022 року без "будь-яких зауважень".

"Ми не знаємо, що сталося в будівлі за останні півтора року, це було поза нашим контролем. За стан будівлі відповідають відповідні болгарські служби, і питання з цього приводу слід адресувати їм", – йдеться в коментарі росіян, який наводить портал Novini.bg.

Минулого місяця Болгарське національне радіо зупинило трансляцію інтерв'ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Митрофановою.