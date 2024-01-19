Российские "дипломаты" забрали мебель и сантехнику из закрытого генконсульства в Болгарии

Инспекция здания бывшего генерального консульства РФ в болгарском городе Русе, откуда россияне выехали в июне 2022 года, обнаружила, что здание понесло значительный ущерб – там выбиты дверные рамы, украдены краны, раковины и кухонное оборудование.

Как пишет "Европейская правда", об этом болгарскому общественному радио БНР рассказал автор проекта здания, архитектор Венцислав Ильев.

Здание в Русе, в котором размещалась дипмиссия сначала Советского Союза, а затем России в Русе, находится в частной собственности муниципалитета. С 1985 года арендная плата за него поступала в городской бюджет. После высылки российских дипломатических работников из Болгарии летом 2022 года те покинули здание консульства в Русе.

"Вчера я решил пойти и посмотреть, что происходит. Я был удивлен, увидев, что дверных коробок нет, и подумал, что муниципалитет их снял. На втором этаже, где расположены квартиры, все было снято. Кое-где не хватало кранов на раковинах", – рассказал архитектор Илиев.

ФОТО: DNEVNIK.BG

"Чтобы было понятнее, подытожу – покидая Русе, дипломаты вырывали двери комнат с ящиками, батареи раковин, кровати, мебель, кухонное оборудование – все то, что мало кому пришло в голову забрать на родину", – резюмировал он.

ФОТО: DNEVNIK.BG

Депутат горсовета Русе Деян Герасимов после обнаруженного повреждения здания бывшего генконсульства России призвал создать комиссию для изучения "всех договоров, которые были заключены на аренду этого имущества".

"Я бы посоветовал Российской Федерации взять памятник Советской Армии, стоящий по соседству, и забрать его также домой", – цитирует его портал "24 часа".

ФОТО: DNEVNIK.BG

В посольстве РФ в Болгарии вечером 19 января решили прокомментировать обнародованные факты о повреждении здания. Там заявили, что выехали в июле 2022 года без "каких-либо замечаний".

"Мы не знаем, что произошло в здании за последние полтора года, это было вне нашего контроля. За состояние здания отвечают соответствующие болгарские службы, и вопросы по этому поводу следует адресовать им", – говорится в комментарии россиян, который приводит портал Novini.bg.

В прошлом месяце Болгарское национальное радио остановило трансляцию интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой.