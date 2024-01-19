У Норвегії міністерка пішла у відставку після того, як студент знайшов плагіат у її магістерській роботі

Міністерка досліджень і вищої освіти Норвегії Сандра Борх 19 січня оголосила про відставку, визнавши, що у своїй магістерській роботі запозичила без посилань праці інших студентів, включно з їхніми помилками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

На терміновій пресконференції Борх заявила, що повідомила прем'єр-міністра й лідера своєї Центристської партії про намір скласти повноваження.

"Це рішення було повністю моїм. Коли я писала магістерську роботу близько десяти років тому, я зробила велику помилку. Я взяла текст із інших робіт без посилань на джерела. Я дуже шкодую про це", – сказала вона.

У 2014 році Борх отримала ступінь магістра права в Арктичному університеті Норвегії в Тромсе, захистивши роботу про правове регулювання безпеки в норвезькій нафтовій галузі. На той час вона вже брала активну участь у політиці як голова молодіжного крила Центристської партії.

Першим на ознаки плагіату в роботі колишньої міністерки звернув увагу студент бакалаврату Крістоффер Райттерагер, який вранці 19 січня опублікував серію постів у Twitter (X). Тему підхопили норвезькі ЗМІ, зокрема портал E24, який виявив плагіат у кількох робота Борх.

В Арктичному університеті Норвегії порталу ще до оголошення міністерки про відставку повідомили, що на 2014 рік у них були системи перевірки плагіату, й вони не виявили порушень у магістерській роботі Борх. Наразі невідомо, чи може це призвести до скасування магістерського ступеня.

NRK також нагадує, що за тиждень до скандалу Сандра Борх коментувала аналогічну справу з плагіатом у студента Університету Осло, який використав текст попередньої роботи без посилання на неї, був відрахований, але через суд домігся поновлення.

Борх тоді казала, що Міністерство досліджень і вищої освіти подасть апеляцію на це рішення, позаяк "для всіх студентів, університетів та університетських коледжів Норвегії важливо, щоб правила боротьби з шахрайством та їхні дотримання були зрозумілими".

У європейських країнах звинувачення в плагіаті часто призводять до відставок урядовців.