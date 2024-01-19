В Норвегии министр ушла в отставку после того, как студент нашел плагиат в ее магистерской работе

Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх 19 января объявила об отставке, признав, что в своей магистерской работе позаимствовала без ссылок работы других студентов, включая их ошибки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

На срочной пресс-конференции Борх заявила, что сообщила премьер-министру и лидеру своей Центристской партии о намерении сложить полномочия.

"Это решение было полностью моим. Когда я писала магистерскую работу около десяти лет назад, я совершила большую ошибку. Я взяла текст из других работ без ссылок на источники. Я очень сожалею об этом", – сказала она.

В 2014 году Борх получила степень магистра права в Арктическом университете Норвегии в Тромсе, защитив работу о правовом регулировании безопасности в норвежской нефтяной отрасли. К тому времени она уже активно участвовала в политике как председатель молодежного крыла Центристской партии.

Первым на признаки плагиата в работе бывшего министра обратил внимание студент бакалавриата Кристоффер Райттерагер, который утром 19 января опубликовал серию постов в Twitter (X). Тему подхватили норвежские СМИ, в частности портал E24, который обнаружил плагиат в нескольких работах Борх.

В Арктическом университете Норвегии порталу еще до объявления министра об отставке сообщили, что на 2014 год у них были системы проверки плагиата, и они не обнаружили нарушений в магистерской работе Борх. Пока неизвестно, может ли это привести к отмене магистерской степени.

NRK также напоминает, что за неделю до скандала Сандра Борх комментировала аналогичное дело с плагиатом у студента Университета Осло, который использовал текст предыдущей работы без ссылки на нее, был отчислен, но через суд добился восстановления.

Борх тогда говорила, что Министерство исследований и высшего образования подаст апелляцию на это решение, поскольку "для всех студентов, университетов и университетских колледжей Норвегии важно, чтобы правила борьбы с мошенничеством и их соблюдение были понятными".

В европейских странах обвинения в плагиате часто приводят к отставкам чиновников.