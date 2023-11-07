У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT

Норвезький університет природничих та технічних наук вирішив виключити на два семестри трьох студентів, яких запідозрили у використанні чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT для шахрайства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє портал Trd.by.

П’ятьох студентів другого найбільшого університету Норвегії ще влітку запідозрили в академічній недоброчесності. Студентська рада визнала порушення з боку трьох із них, щодо решти двох достатніх доказів не знайшли.

Один із випадків стосувався бакалаврської роботи, де екзаменатор помітив кілька помилок і запідозрив, що вся робота або її частина була створена за допомогою ChatGPT.

Інші два випадки стосувалися магістерської та бакалаврської робіт. В обох випадках були помилки й пропуски в цитатах і посиланнях, які змусили екзаменатора запідозрити академічну недоброчесність.

Трьох порушників відсторонили від занять в університеті на два семестри, а оцінку за їхні магістерські й бакалаврські роботи анулювали.

Статут Норвезького університету природничих та технічних наук забороняє "генерувати відповідь із використанням штучного інтелекту (ChatGPT та подібних сервісів) і представляти її повністю чи частково як окрему відповідь".

У закладі після виявлених випадків академічної недоброчесності вирішили розробити завдання, для яких використати ChatGPT було б важче.

Минулого тижня Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект (ШІ) становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.