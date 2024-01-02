США та Британія готові допомогти постраждалій від сильного землетрусу Японії

США та Велика Британія заявили про готовність надати допомогу Японії, яка постраждала внаслідок потужного землетрусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заявах прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака та президента США Джо Байдена.

"Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда є великим другом Великої Британії, і ми готові підтримати Японію та уважно стежимо за розвитком подій", – йдеться в заяві Сунака.

Водночас Байден наголосив, що представники його адміністрації підтримують контакти з японською стороною.

"Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народу", – додав він.

Нагадаємо, 1 січня потужний землетрус магнітудою 7,6 балів стався в префектурі Ісікава в центральній частині Японії, на узбережжі Японського моря.