США та Британія готові допомогти постраждалій від сильного землетрусу Японії
Вівторок, 2 січня 2024, 08:00
США та Велика Британія заявили про готовність надати допомогу Японії, яка постраждала внаслідок потужного землетрусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заявах прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака та президента США Джо Байдена.
"Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда є великим другом Великої Британії, і ми готові підтримати Японію та уважно стежимо за розвитком подій", – йдеться в заяві Сунака.
Водночас Байден наголосив, що представники його адміністрації підтримують контакти з японською стороною.
"Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народу", – додав він.
Нагадаємо, 1 січня потужний землетрус магнітудою 7,6 балів стався в префектурі Ісікава в центральній частині Японії, на узбережжі Японського моря.
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