США и Великобритания готовы помочь пострадавшей от сильного землетрясения Японии

США и Великобритания заявили о готовности оказать помощь Японии, пострадавшей в результате мощного землетрясения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

"Премьер-министр Фумио Кисида является большим другом Великобритании, и мы готовы поддержать Японию и внимательно следим за развитием событий", – говорится в заявлении Сунака.

В то же время Байден подчеркнул, что представители его администрации поддерживают контакты с японской стороной.

"Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу", – добавил он.

Напомним, 1 января мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии, на побережье Японского моря.