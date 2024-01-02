Посол США про нову масовану ракетну атаку РФ: Треба допомогти Україні, щоб зупинити Путіна

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок. 2 січня.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду", – зазначила Брінк.

Вона додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

"Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", – підкреслила посол США.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі,

У столиці подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням.