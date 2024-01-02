Посол США о новой массированной ракетной атаке РФ: Надо помочь Украине, чтобы остановить Путина

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник. 2 января.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода", – отметила Бринк.

Она добавила, что утром в Киеве были слышны громкие взрывы.

"Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", – подчеркнула посол США.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе,

В столице местами есть перебои с элекро- и водоснабжением.