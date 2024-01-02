В Італії обурені стріляниною на новорічній вечірці, до якої причетний депутат з партії Мелоні

В Італії викликав обурення інцидент зі стріляниною на новорічній вечірці, до якої причетний депутат від партії прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні "Брати Італії" Емануеле Поццоло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазначається, що внаслідок пострілу 31-річний чоловік був госпіталізований з легким пораненням ноги.

Згодом з’ясувалося, що стріляли з пістолета, який належав депутату.

Сам Поццоло визнав, що приніс на вечірку пістолет, але заперечив, що стріляв.

"Я підтверджую, що постріл був зроблений випадково, але це був не я", – сказав він.

Місцева прокуратура розпочала розслідування за фактом стрілянини.

Поццоло приїхав на вечірку десь після 01:00 після того, як провів новорічну ніч зі своєю родиною.

У якийсь момент пан Поццоло, схоже, показав гостям свій міні-револьвер 22 калібру, на який у нього є ліцензія. Як повідомляється, зброю передавали між гостями, перш ніж пролунав постріл.

31-річного потерпілого доставили на швидкій до лікарні і виписали пізніше на Новий рік.

В опозиції після інциденту закликали Мелоні вжити заходів.

"Ці некомпетентні люди становлять небезпеку для тих, хто їх оточує, не кажучи вже про національну безпеку", – заявила Еллі Шлейн з Демократичної партії.

Колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці заявив, що партія Мелоні "не є правлячим класом: вони неадекватні, некомпетентні... і вони небезпечні, в першу чергу, для самих себе".

Сама Мелоні ще не відреагувала на інцидент, однак у партії "Брати Італії" заявили, що стрілянина не має "політичного підґрунтя" і "абсурдно" перетворювати це на політичну атаку.

Партія заявила, що вживе відповідних заходів, якщо Поццоло вчинив щось неправомірне.

Нагадаємо, у листопаді міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджа потрапив у скандал, коли на його вимогу зупинили швидкісний поїзд, аби він вийшов, як стверджує, на роботу.