Італійський міністр потрапив у скандал: на його вимогу зупинили швидкісний поїзд

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджа потрапив у скандал, коли на його вимогу зупинили швидкісний поїзд, аби він вийшов, як стверджує, на роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Fatto Quotidiano.

У вівторок увечері Лоллобриджа з кількома працівниками свого міністерства їхали регіональним швидкісним потягом із Рима до міста Кайвано. Але потяг, який і без того затримувався на годину, почав відставати від графіка ще більше, коли через технічні проблеми зі швидкісної колії перейшов на звичайну.

Після цього, за даними Il Fatto Quotidiano, Лоллобриджа підійшов до кондуктора поїзда, сказавши, що є міністром і його чекають на станції Кайвано. "Мені потрібно вийти… Що ми можемо зробити, щоб зійти з потяга?" – додав він.

Залізничники зв’язались із центром координації руху поїздів і отримали дозвіл на екстрену зупинку потяга.

Коли про випадок стало публічно відомо, дії міністра – а також зведеного брата прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні – викликали критику опозиції. Приміром, колишній голова італійського уряду Маттео Ренці заявив про "зловживання владою" з боку Лоллобриджи.

"Якщо інформація підтвердиться, то вимагатимемо в парламенті відставки Лоллобриджи", – додав лідер опозиційної Демократичної партії Італії.

Італійський залізничний перевізник Trenitalia пізніше заявив, що екстрена зупинка потяга через відставання графіка передбачена регламентом ЄС і що нею могли скористатись усі пасажири рейсу, на якому був міністр. Щоправда, у Trenitalia не уточнили, чи зробили б зупинку на вимогу будь-якого іншого пасажира.

Сам Лоллобриджа в четвер висловив переконання, що діяв "у межах законності та нормальності", а також "в інтересах держави та для того, щоб представляти її в Кайвано", і у відставку йти не буде.

"Я зійшов з поїзда не для того, щоб поїхати у відпустку чи відвідати родину, а для того, щоб піти і виконувати свою роботу", – повторив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого нещодавно захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.