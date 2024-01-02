В Италии возмущены стрельбой на новогодней вечеринке, к которой причастен депутат из партии Мелони

В Италии вызвал возмущение инцидент со стрельбой на новогодней вечеринке, к которой причастен депутат от партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии" Эмануэле Поццоло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Отмечается, что в результате выстрела 31-летний мужчина был госпитализирован с легким ранением ноги.

Впоследствии выяснилось, что стреляли из пистолета, который принадлежал депутату.

Сам Поццоло признал, что принес на вечеринку пистолет, но отрицал, что стрелял.

"Я подтверждаю, что выстрел был сделан случайно, но это был не я", – сказал он.

Местная прокуратура начала расследование по факту стрельбы.

Поццоло приехал на вечеринку где-то после 01:00 после того, как провел новогоднюю ночь со своей семьей.

В какой-то момент господин Поццоло, похоже, показал гостям свой мини-револьвер 22 калибра, на который у него есть лицензия. Как сообщается, оружие передавали между гостями, прежде чем раздался выстрел.

31-летнего пострадавшего доставили на скорой в больницу и выписали позже на Новый год.

В оппозиции после инцидента призвали Мелони принять меры.

"Эти некомпетентные люди представляют опасность для тех, кто их окружает, не говоря уже о национальной безопасности", – заявила Элли Шлейн из Демократической партии.

Бывший премьер-министр Маттео Ренци заявил, что партия Мелони "не является правящим классом: они неадекватны, некомпетентны... и они опасны, в первую очередь, для самих себя".

Сама Мелони еще не отреагировала на инцидент, однако в партии "Братья Италии" заявили, что стрельба не имеет "политической подоплеки" и "абсурдно" превращать это в политическую атаку.

Партия заявила, что примет соответствующие меры, если Поццоло совершил что-то неправомерное.

Напомним, в ноябре министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджа попал в скандал, когда по его требованию остановили скоростной поезд, чтобы он вышел, как утверждает, на работу.