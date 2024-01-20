Два військових кораблі ВМС Британії зіткнулись в порту Бахрейну

Два військових кораблі Королівських ВМС Великої Британії зіткнулись у порту Бахрейну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

У пресслужбі Королівських ВМС зазначили, що наразі триває розслідування обставин інциденту.

Внаслідок зіткнення серед екіпажів обох кораблів ніхто не постраждав.

Ці два кораблі є частиною багаторічної присутності Великої Британії в Перській затоці, вони допомагають забезпечувати безпечний потік торгівлі через ці води.

"Нам відомо про інцидент, що стався з двома мінними тральщиками в Бахрейні. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, і було б недоречно надавати подальші коментарі, поки триває розслідування", – повідомив речник Міністерства оборони Британії.

Перед цим у соцмережах з’явилось відео, як HMS Chiddingfold, який рухався заднім ходом, зіткнувся з HMS Bangor біля узбережжя в близькосхідному порту Бахрейну.

На кадрах видно, що після аварії у корпусі HMS Bangor утворилася велика діра.

Раніше ЗМІ повідомили, що Королівський військово-морський флот Великої Британії виведе з експлуатації два військові кораблі через проблеми з набором моряків.

Нагадаємо, Британія у листопаді оголосила, що відправляє до Перської затоки один зі своїх найсучасніших кораблів HMS Diamond для посилення своєї присутності в регіоні. Есмінець здійснює операції для забезпечення свободи судноплавства, захисту торгових суден і безпечного торговельного потоку.