Два військових кораблі ВМС Британії зіткнулись в порту Бахрейну
Субота, 20 січня 2024, 15:17
Два військових кораблі Королівських ВМС Великої Британії зіткнулись у порту Бахрейну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
У пресслужбі Королівських ВМС зазначили, що наразі триває розслідування обставин інциденту.
Внаслідок зіткнення серед екіпажів обох кораблів ніхто не постраждав.
Ці два кораблі є частиною багаторічної присутності Великої Британії в Перській затоці, вони допомагають забезпечувати безпечний потік торгівлі через ці води.
"Нам відомо про інцидент, що стався з двома мінними тральщиками в Бахрейні. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, і було б недоречно надавати подальші коментарі, поки триває розслідування", – повідомив речник Міністерства оборони Британії.
Перед цим у соцмережах з’явилось відео, як HMS Chiddingfold, який рухався заднім ходом, зіткнувся з HMS Bangor біля узбережжя в близькосхідному порту Бахрейну.
На кадрах видно, що після аварії у корпусі HMS Bangor утворилася велика діра.
https://t.co/m1KMgNLhtt pic.twitter.com/2ZauWyBacw— fill your boots (@MilitaryBanter) January 19, 2024
Раніше ЗМІ повідомили, що Королівський військово-морський флот Великої Британії виведе з експлуатації два військові кораблі через проблеми з набором моряків.
Нагадаємо, Британія у листопаді оголосила, що відправляє до Перської затоки один зі своїх найсучасніших кораблів HMS Diamond для посилення своєї присутності в регіоні. Есмінець здійснює операції для забезпечення свободи судноплавства, захисту торгових суден і безпечного торговельного потоку.