ЗМІ: Британія виведе з експлуатації два військові кораблі через брак моряків

Королівський військово-морський флот Великої Британії виведе з експлуатації два військові кораблі через проблеми з набором моряків.

Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, цьогоріч з експлуатації виведуть нещодавно відремонтований HMS Westminster і HMS Argyll.

Екіпажі цих кораблів будуть направлені на роботу до нового флоту фрегатів типу 26, щойно вони будуть введені в експлуатацію.

Міноборони Великої Британії повідомило, що до кінця 2020-х років на озброєння ВМС почнуть надходити перші нові фрегати типу 26. Загалом планується побудувати вісім таких кораблів.

Видання зазначає, що британські Збройні сили переживають значну кризу з набором особового складу, а ВМС зазнали катастрофічного падіння потоку новобранців на службу.

Набір до ВМС і Королівської морської піхоти впав на 22,1% порівняно з попереднім роком, тоді як до Королівських ВПС – майже на 17%, а до Сухопутних військ – майже на 15%.

"Нам доведеться забирати особовий склад з однієї частини ВМС для того, щоб перевести його в іншу", – розповіло джерело The Telegraph.

Після виведення з експлуатації кораблі будуть або утилізовані, або продані союзникам.

Нагадаємо, Британія у листопаді оголосила, що відправляє до Перської затоки один зі своїх найсучасніших кораблів HMS Diamond для посилення своєї присутності в регіоні. Есмінець здійснює операції для забезпечення свободи судноплавства, захисту торгових суден і безпечного торговельного потоку.

У грудні есмінець HMS Diamond Королівських морських сил Великої Британії, який перебуває в районі Червоного моря на тлі напруженості на Близькому Сході, збив, імовірно, ударний безпілотник.