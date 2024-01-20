Два военных корабля ВМС Британии столкнулись в порту Бахрейна
Суббота, 20 января 2024, 15:17
Два военных корабля Королевских ВМС Великобритании столкнулись в порту Бахрейна.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.
В пресс-службе Королевских ВМС отметили, что сейчас идет расследование обстоятельств инцидента.
В результате столкновения среди экипажей обоих кораблей никто не пострадал.
Эти два корабля являются частью многолетнего присутствия Великобритании в Персидском заливе, они помогают обеспечивать безопасный поток торговли через эти воды.
"Нам известно об инциденте, произошедшем с двумя минными тральщиками в Бахрейне. В результате этого инцидента никто не пострадал, и было бы неуместно предоставлять дальнейшие комментарии, пока идет расследование", – сообщил представитель Министерства обороны Великобритании.
Перед этим в соцсетях появилось видео, как HMS Chiddingfold, который двигался задним ходом, столкнулся с HMS Bangor у побережья в ближневосточном порту Бахрейна.
На кадрах видно, что после аварии в корпусе HMS Bangor образовалась большая дыра.
https://t.co/m1KMgNLhtt pic.twitter.com/2ZauWyBacw— fill your boots (@MilitaryBanter) January 19, 2024
Ранее СМИ сообщили, что Королевский военно-морской флот Великобритании выведет из эксплуатации два военных корабля из-за проблем с набором моряков.
Напомним, Великобритания в ноябре объявила, что отправляет в Персидский залив один из своих самых современных кораблей HMS Diamond для усиления своего присутствия в регионе. Эсминец осуществляет операции для обеспечения свободы судоходства, защиты торговых судов и безопасного торгового потока.