Два военных корабля ВМС Британии столкнулись в порту Бахрейна

Два военных корабля Королевских ВМС Великобритании столкнулись в порту Бахрейна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

В пресс-службе Королевских ВМС отметили, что сейчас идет расследование обстоятельств инцидента.

В результате столкновения среди экипажей обоих кораблей никто не пострадал.

Эти два корабля являются частью многолетнего присутствия Великобритании в Персидском заливе, они помогают обеспечивать безопасный поток торговли через эти воды.

"Нам известно об инциденте, произошедшем с двумя минными тральщиками в Бахрейне. В результате этого инцидента никто не пострадал, и было бы неуместно предоставлять дальнейшие комментарии, пока идет расследование", – сообщил представитель Министерства обороны Великобритании.

Перед этим в соцсетях появилось видео, как HMS Chiddingfold, который двигался задним ходом, столкнулся с HMS Bangor у побережья в ближневосточном порту Бахрейна.

На кадрах видно, что после аварии в корпусе HMS Bangor образовалась большая дыра.

Ранее СМИ сообщили, что Королевский военно-морской флот Великобритании выведет из эксплуатации два военных корабля из-за проблем с набором моряков.

Напомним, Великобритания в ноябре объявила, что отправляет в Персидский залив один из своих самых современных кораблей HMS Diamond для усиления своего присутствия в регионе. Эсминец осуществляет операции для обеспечения свободы судоходства, защиты торговых судов и безопасного торгового потока.