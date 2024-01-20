Разведка Британии объяснила, почему РФ не может вытеснить ВСУ с левобережья Херсонской области
Разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию на левобережье Херсонской области, где российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 20 января.
В ведомстве отметили, что сейчас Вооруженные силы Украины на левобережье Херсонской области столкнулись с логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие.
Российская группировка "Днепр" потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в балансе сил в этом районе, добавили в британской разведке.
"Очень вероятно, что плохая подготовка и координация российских войск в этом районе ограничивает их наступательные возможности", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что российские оккупанты продолжат наступление в районе Крынок в течение следующих недель, несмотря на значительные потери личного состава, поскольку вытеснение ВСУ с левого берега Днепра остается для них приоритетной задачей.
В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.
Перед этим в ведомстве рассказывали, что успехи России в Авдеевке ограничены, а цена за них – значительная.