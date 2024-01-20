У британській поліції створили підрозділ для протидії загрозам РФ, Китаю та Ірану

У поліції Великої Британії створили новий підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у британській поліції, дуже стурбована ризиками перед національними виборами, які можуть відбутися цього року.

Помічник комісара Метт Джукс сказав, що свідчення і відчуття його офіцерів свідчать про те, що виклик, який кидають ворожі держави, зараз "більший, ніж з часів Холодної війни".

За його словами, новий спеціалізований підрозділ буде використовувати нові повноваження, передбачені законом.

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британської безпекової спільноти, яка посилить свою реакцію на ворожі дії цих держав", – сказав він.

Раніше глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що в останні роки Китай став все "більш агресивним і напористим".

Він також закликав не умиротворяти президента РФ Владіміра Путіна.