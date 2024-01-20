В британской полиции создали подразделение для противодействия угрозам РФ, Китая и Ирана

В полиции Великобритании создали новое подразделение для противодействия угрозам со стороны Китая, России и Ирана.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".

Как отметили в британской полиции, очень обеспокоена рисками перед национальными выборами, которые могут состояться в этом году.

Помощник комиссара Мэтт Джукс сказал, что свидетельства и ощущения его офицеров свидетельствуют о том, что вызов, который бросают враждебные государства, сейчас "больше, чем со времен Холодной войны".

По его словам, новое специализированное подразделение будет использовать новые полномочия, предусмотренные законом.

"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которая усилит свою реакцию на враждебные действия этих государств", – сказал он.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в последние годы Китай стал все "более агрессивным и напористым".

Он также призвал не умиротворять президента РФ Владимира Путина.