Глава МЗС Британії: Китай став більш агресивним в останні роки

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що в останні роки Китай став "більш агресивним і напористим".

Заяву очільника британського МЗС наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон зазначив, що у поведінці Китаю "багато чого змінилося" відтоді, як він очолював британський уряд і підтримував теплі відносини з Пекіном.

Він назвав поводження Китаю з мусульманами-уйгурами і придушення свободи слова в Гонконзі причинами більш скептичного ставлення до країни на Заході.

Водночас він наполягає на необхідності правильної "взаємодії" з цією азійською країною в таких сферах, як зміна клімату і штучний інтелект, оскільки Китай представляє "п'яту частину людства".

Кемерон також виправдовувався щодо своїх ділових зв'язків з Китаєм під час перебування на посаді прем'єр-міністра. Він сказав, що підтримав фінансований Пекіном проєкт у Шрі-Ланці як "друг" цієї країни.

Заява Кемерона підкреслила погіршення відносин Британії з Китаєм відтоді як він, будучи прем'єр-міністром у 2015 році, оголосив про "золоту еру" у відносинах країн.

Нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу, в якому фігурує ультраправий політик.

Крім того, німецька розвідка повідомила, що Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

Перед цим стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.