Трамп знайшов виправдання своїм погрозам не захищати Європу у разі війни

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу на неї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа на мітингу в Нью-Гемпширі наводить Politico.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".

"І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів", – додав експрезидент США.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.