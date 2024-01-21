В Італії пропалестинська акція завершилась сутичками: постраждали 11 поліцейських

В італійському місті Віченца пропалестинська акція завершилась сутичками, внаслідок яких постраждали 11 поліцейських.

Про це повідомило видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

Сутички розпочались після того, як учасники демонстрації спробували прорвати кордон спецпризначенців, щоб потрапити на ярмарок "Віченца Оро", де були, зокрема, ізраїльські павільйони.

Поліція використовувала водомети, протестувальники у відповідь почали кидати петарди і димові шашки.

Загалом в акції взяли участь близько 500 учасників.

Того ж дня відбулася ще одна демонстрація біля ярмарку, організована палестинською громадою. У ній взяли участь кілька тисяч людей. Обійшлося без інцидентів.

Раніше у Великій Британії внесли до переліку заборонених організацій рух "Хізб ут-Тахрір", який влаштовує антисемітські демонстрації.