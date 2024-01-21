В Италии пропалестинская акция завершилась столкновениями: пострадали 11 полицейских

В итальянском городе Виченца пропалестинская акция завершилась столкновениями, в результате которых пострадали 11 полицейских.

Об этом сообщило издание La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Стычки начались после того, как участники демонстрации попытались прорвать кордон спецназа, чтобы попасть на ярмарку "Виченца Оро", где были, в частности, израильские павильоны.

Полиция использовала водометы, протестующие в ответ начали бросать петарды и дымовые шашки.

Всего в акции приняли участие около 500 участников.

В тот же день состоялась еще одна демонстрация возле ярмарки, организованная палестинской общиной. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Обошлось без инцидентов.

Ранее в Великобритании внесли в перечень запрещенных организаций движение "Хизб ут-Тахрир", которое организовывает антисемитские акции.