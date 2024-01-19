Британія заборонила "Хізб ут-Тахрір" через підтримку антисемітизму

Велика Британія з 19 січня внесла рух "Хізб ут-Тахрір" до переліку заборонених організацій, що робить приналежність до неї або заклики до її підтримки кримінальним злочином у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підготовлене Міністерством внутрішніх справ Британії рішення про заборону "Хізб ут-Тахрір" як терористичної організації на цьому тижні схвалив парламент країни, і з п’ятниці воно набуває чинності.

Відповідно до нього, приналежність до "Хізб ут-Тахрір" або заклики до підтримки групи є кримінальним злочином, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 14 років, а також можливий штраф.

Британське МВС пояснювало, що організація є антисемітською, активно пропагує та заохочує тероризм, зокрема підтримуючи напад ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Тепер "Хізб ут-Тахрір" перебуває у списку заборонених у Британії організацій разом із 79 іншими організаціями.

"Хізб ут-Тахрір", яка базується в Лівані, діє в більш як 30 країнах, зокрема США та Канаді. Після початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС угруповання організовувало мітинги в Лондоні разом із пропалестинськими маршами.

Група вже заборонена у Німеччині, Єгипті та Пакистані, а у 2021 році Австрія заборонила її символіку. У Росії нібито приналежність до "Хізб ут-Тахрір" стала підставою для репресій проти кримськотатарських активістів.