Аеропорт Батумі евакуйовували через "замінування"

Ввечері у суботу аеропорт Батумі призупиняв роботу через повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє "Новости Грузия" з посиланням на місцеві видання, пише "Європейська правда".

Повідомлення про "бомбу" надійшло у суботу близько 17:00 за місцевим часом. Після того оголосили евакуацію, пасажири і персонал залишили територію аеропорту, на місце прибули сапери й службові собаки.

Після пошуків ніякого вибухового пристрою не виявили і аеропорт невдовзі відновив роботу у звичайному режимі.

Через інцидент затримався рейс Turkish Airlines до Стамбула.

Нагадаємо, у Молдові оголосили вирок чоловіку, який "замінував" будинок президентки Маї Санду.

Тим часом аеропорт Кишинева з 18 січня отримав у системі ІАТА новий, "дерусифікований" код замість того, який походив від російськомовної назви столиці. В авіаційній галузі це є безпрецедентним випадком.