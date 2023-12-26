У Молдові оголосили вирок чоловіку, який "замінував" будинок Маї Санду

Чоловіка з Кишинева, який рік тому телефоном повідомив про гранату в домі, де проживає президентка Молдови Майя Санду, засудили до одного року та восьми місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє realitatea.md.

Судді винесли рішення за відсутності обвинуваченого, оскільки він ухилявся від явки до суду. У зв'язку з цим його оголосили в розшук.

Згідно з матеріалами справи, все сталося 23 липня 2022 року, коли чоловік зателефонував на номер "112" і повідомив, що заклав гранату в під'їзді будинку, де проживає Майя Санду.

Незабаром після цього його затримала поліція, але під час розгляду справи до чоловіка був застосований запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою, що дозволило йому сховатися від переслідування.

Це не перше порушення закону з боку обвинуваченого. Раніше його засудили до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки, після того, як у 2020 році він повідомив, що заклав гранату в собор Кишинева.

Раніше повідомляли, що президентка Молдови ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу. Вона також попросила в громадян Молдови підтримки її кандидатури на виборах 2024 року, де буде брати участь, аби "завершити місію європейської інтеграції".

Перед цим Санду висловила переконання, що РФ продовжить свої дії з дестабілізації країни навесні наступного року у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.