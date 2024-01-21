Аэропорт Батуми приостанавливал работу из-за "минирования"

Вечером в субботу аэропорт Батуми приостанавливал работу из-за сообщения о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает "Новости Грузия" со ссылкой на местные издания, пишет "Европейская правда".

Сообщение о "бомбе" поступило в субботу около 17:00 по местному времени. После того объявили эвакуацию, пассажиры и персонал покинули территорию аэропорта, на место прибыли саперы и служебные собаки.

После поисков никакого взрывного устройства не обнаружили и аэропорт вскоре возобновил работу в обычном режиме.

Из-за инцидента задержался рейс Turkish Airlines в Стамбул.

Напомним, в Молдове объявили приговор мужчине, который "заминировал" дом президента Майи Санду.

Тем временем аэропорт Кишинева с 18 января получил в системе ИАТА новый, "дерусифицированный" код вместо того, который происходил от русскоязычного названия столицы. В авиационной отрасли это является беспрецедентным случаем.