Міністр оборони Британії: Європа має активізуватись і дати Україні більше підтримки

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Європі необхідно "активізуватися" та надати Україні більше фінансування.

Як пише "Європейська правда", заяву Шаппса, зроблену в ефірі BBC, наводить The Guardian.

За словами міністра, у питанні підтримки України Британія "лідирує з пакетом на 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а також угодою про безпеку".

"Тепер ... не тільки США, але і Європа повинна активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе", – сказав він.

Крім того, Шаппс у Twitter (X) зазначив, що Британія збільшила підтримку України до рекордного рівня, протидіючи у той самий час хуситам у Червоному морі.

"Тим самим ми зруйнували надії тиранів на кшталт Путіна, які наївно вважали, що нас можуть відволікти численні кризи. Велика Британія може і буде діяти там, де це необхідно", – підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у промові 16 січня оголосив про початок нової ери – ери передвоєнного світу.

А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".