Министр обороны Великобритании: Европа должна активизироваться и дать Украине больше поддержки

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Европе необходимо "активизироваться" и предоставить Украине больше финансирования.

Как пишет "Европейская правда", заявление Шаппса, сделанное в эфире BBC, приводит The Guardian.

По словам министра, в вопросе поддержки Украины Великобритания "лидирует с пакетом на 2,5 млрд фунтов стерлингов, а также соглашением о безопасности".

"Теперь ... не только США, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя", – сказал он.

Кроме того, Шаппс в Twitter (X) отметил, что Британия увеличила поддержку Украины до рекордного уровня, противодействуя в то же время хуситам в Красном море.

"Тем самым мы разрушили надежды тиранов вроде Путина, которые наивно полагали, что нас могут отвлечь многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где это необходимо", – подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в речи 16 января объявил о начале новой эры – эры предвоенного мира.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно"