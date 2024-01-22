Дуда критикує ЄС за блокування коштів для Польщі: Це суто політична акція

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Євросоюз за блокування коштів з постковідних фондів для його країни часів попереднього польського уряду.

Заяву Дуди наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Я не маю жодних сумнівів щодо того, чому було заблоковано кошти з програми стійкості та відновлення. Це була суто політична акція проти попередньої польської влади, спроба змусити змінити уряд", – сказав він після пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

Дуда зазначив, що завжди це так сприймав "і нинішні події це тільки підтверджують".

Водночас у відповідь речник Європейської Комісії у коментарі електронною поштою зазначив, що з Польщею ще потрібно попрацювати, щоб виконати всі проміжні етапи плану відновлення, зокрема, щодо незалежності судової влади.

Польський уряд висловив готовність співпрацювати з Комісією, додав він.

Нагадаємо, минулого тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС близький до розблокування частини з 60 мільярдів євро фінансування Польщі, яке до цього часу було переважно заморожено через відступ країни від норм демократії.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія пошукає способи надати Польщі доступ до фінансування з європейських фондів після приходу до влади нового уряду, від якого мають позитивні очікування у питанні верховенства права, яке досі провокувало напругу між Брюсселем і Варшавою.