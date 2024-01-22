Дуда критикует ЕС за блокирование средств для Польши: Это чисто политическая акция

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Евросоюз за блокирование средств из постковидных фондов для его страны времен предыдущего польского правительства.

Заявление Дуды приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Я не имею никаких сомнений относительно того, почему были заблокированы средства из программы устойчивости и восстановления. Это была чисто политическая акция против предыдущей польской власти, попытка заставить сменить правительство", – сказал он после пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Дуда отметил, что всегда это так воспринимал "и нынешние события это только подтверждают".

В то же время в ответ представитель Европейской Комиссии в комментарии по электронной почте отметил, что с Польшей еще нужно поработать, чтобы выполнить все промежуточные этапы плана восстановления, в частности, относительно независимости судебной власти.

Польское правительство выразило готовность сотрудничать с Комиссией, добавил он.

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС близок к разблокированию части из 60 миллиардов евро финансирования Польши, которое до сих пор было преимущественно заморожено из-за отступления страны от норм демократии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ищет способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого имеют положительные ожидания в вопросе верховенства права, которое до сих пор провоцировало напряжение между Брюсселем и Варшавой.