Польща може незабаром отримати ще частину заморожених коштів ЄС

Євросоюз близький до розблокування частини з 60 мільярдів євро фінансування Польщі, яке до цього часу було переважно заморожено через відступ країни від норм демократії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Bloomberg.

"Новий уряд демонструє велику готовність брати участь у вирішенні питань верховенства права, включаючи реформування судової системи, тому ми сподіваємося, що незабаром зможемо досягти прогресу в реалізації польського плану стійкості та відновлення та здійснити перший платіж", – сказав він журналістам у Брюсселі.

Юридичні експерти Євросоюзу все ще оцінюють польські кроки, але загальне відчуття досить позитивне, додав Домбровскіс. За його словами, Єврокомісія "дуже інтенсивно" працює з Варшавою.

"Існує добра воля як з боку Польщі, так і з боку ЄС", – заявив журналістам у Брюсселі комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, вказавши, що не можна ігнорувати проміжні результати щодо досягнення незалежності судової системи.

Як зазначає Bloomberg, дипломати кажуть, що Туск, можливо, зможе задовольнити вимоги ЄС, використовуючи альтернативні кроки, такі як виконавчі накази та рішення міністрів, якщо вони не зможуть провести необхідне законодавство через спротив президента Анджея Дуди.

Раніше польський Конституційний трибунал 15 січня ухвалив проміжне рішення, в якому зобов’язав міністра юстиції Адама Боднара утриматись від дій, які перешкоджають здійснювати повноваження голові Національної прокуратури Даріушу Барському.

Минулого тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнева Зьобро.

Серед іншого, перед своєю відставкою минулого року Зьобро розпорядився передати більшість своїх прокурорських повноважень національному прокурору, тобто заступнику. Так, імовірно, він розраховував зберегти вплив на ухвалення рішень. Барський заявив, що дії нового польського уряду є протиправними.

Ситуація у прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій впливу партії "Право і справедливість". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до попередньої влади керівництво державних медіа.

Наприкінці грудня ЄС перерахував Польщі перші 5 мільярдів євро фінансової допомоги, яка до цього часу була переважно заморожена через відступ країни від норм демократії.

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