Німецькі машиністи готують новий страйк, цього разу майже шестиденний

Профспілка німецьких машиністів готується розпочати новий страйк як аргумент у суперечці з Deutsche Bahn про кращі умови праці, це може означати скасування більшості потягів протягом шести днів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Профспілка GDL заявила, що страйк на вантажному транспорті має початися вже з вечора вівторка, а з 02:22 середи охопить також пасажирські перевезення і триватиме аж 18:00 наступного понеділка, 29 січня.

Цей страйк, найтриваліший за останній час, може стати вже четвертим у триваючій суперечці з роботодавцем. Ключова вимога машиністів – скорочення робочих годин з нинішніх 38 на тиждень до 35 на тиждень зі збереженням такого ж рівня оплати.

Перед цим у п’ятницю Deutsche Bahn запропонувала профспілці ще один варіант поступки, зокрема, на годину коротший робочий день для машиністів і провідників з 1 січня 2026 року або доплату за цю годину та підвищення заробітної плати на 4,8% з серпня та ще на 5% з квітня 2025 року. У GDL заявили, що зміст нової пропозиції свідчить лише про небажання домовлятися.

Нагадаємо, під час попереджувальних страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.

Після "святкової паузи" профспілка провела основний страйк, що тривав три дні.