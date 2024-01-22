Немецкие машинисты готовят новую забастовку, на этот раз почти шестидневную

Профсоюз немецких машинистов готовится начать новую забастовку как аргумент в споре с Deutsche Bahn о лучших условиях труда, это может означать отмену большинства поездов в течение шести дней.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Профсоюз GDL заявил, что забастовка на грузовом транспорте должна начаться уже с вечера вторника, а с 02:22 среды охватит также пассажирские перевозки и продлится до 18:00 следующего понедельника, 29 января.

Эта забастовка, самая длительная за последнее время, может стать уже четвертой в продолжающемся споре с работодателем. Ключевое требование машинистов – сокращение рабочих часов с нынешних 38 в неделю до 35 в неделю с сохранением такого же уровня оплаты.

Перед этим в пятницу Deutsche Bahn предложила профсоюзу еще один вариант уступки, в частности, на час короче рабочий день для машинистов и проводников с 1 января 2026 года или доплату за этот час и повышение заработной платы на 4,8% с августа и еще на 5% с апреля 2025 года. В GDL заявили, что содержание нового предложения свидетельствует лишь о нежелании договариваться.

Напомним, во время предупредительных забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.

После "праздничной паузы" профсоюз провел основную забастовку, которая длилась три дня.