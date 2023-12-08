У Німеччині через страйк залізничників скасовано більшість потягів

По всій Німеччині скасовано понад 80% потягів через страйк профспілки машиністів GDL, що охоплює і пасажирські рейси, і вантажні перевезення.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З 18 години у четвер учасники страйку зупинили роботу на вантажних перевезеннях, а ще через чотири години – також на пасажирських. Страйк триватиме до 22 години п’ятниці.

У Deutsche Bahn кажуть, що у цей період на маршрути зможе вийти лише кожен п’ятий потяг з рейсів далекого прямування, а з регіональними поїздами ситуація ще складніша – особливо на півдні, де досі розбираються з наслідками "снігопадового колапсу" після хуртовини перед минулою суботою.

Оператор побоюється, що через страйк "черга" на відправлення вантажних потягів у Баварії може подвоїтися. Там на момент початку страйку очікували відправлення 170 вантажних потягів, які затримались через негоду, а це опосередковано може вплинути на роботу промисловості, яка очікує ці поставки.

GDL вимагають скорочення годин у робочому тижні з 38 до 35 годин зі збереженням рівня оплати та інших покращень умов праці.

Водночас, керівник профспілки пообіцяв, що після цієї акції вони візьмуть "різдвяну" паузу до 7 січня, тож рейсам у період свят страйки не загрожують.

Одночасно страйкують і залізничники з профспілки Transdev, що вплине на рух у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, у Литві вчергове провели страйк працівники сфери освіти, вимагаючи підвищення заробітної плати.