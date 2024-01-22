Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен акцентувала, що перед європейськими країнами стоїть одночасне завдання і надавати Україні потрібну зброю якнайшвидше, і "розганяти" оборонно-промисловий комплекс у ЄС, щоб зміцнювати власну обороноздатність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 22 січня.

"Ми зараз готуємо рішення (щодо підтримки України – Ред.), які, сподіваюся, будуть ухвалені на позачерговому саміті за кілька тижнів", – зазначила Еліна Валтонен.

Вона нагадала, що Фінляндія – серед країн, які надали Україні найбільшу підтримку відносно своїх можливостей, та зауважила, що важливо, аби підтримка з боку ЄС залишалася об’єднаною і кожна країна робила пропорційний внесок.

"Потрібно закривати термінові потреби, які Україна має зараз, але також – і наша позиція тут дуже чітка – ми маємо знайти спосіб стратегічно, на довгострокову перспективу нарощувати нашу спільну європейську оборонну індустрію і наші спроможності… Це у наших стратегічних інтересах", – наголосила Валтонен.

Міністр закордонних справ Латвії акцентував, що "Росія не зупиниться, доки її не зупинити", а вагання з підтримкою України зараз у майбутньому будуть коштувати країнам Заходу ще дорожче, аніж допомога Україні.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.