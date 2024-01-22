Глава МЗС Латвії: Росію потрібно зупинити, інакше вона не зупиниться

Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш повідомив, що підтримка України буде серед ключових тем обговорення зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, та закликав не сумніватися, що ЄС своєю підтримкою України дбає про власне безпечне майбутнє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі 22 січня.

"Думаю, нам час розплющити очі й усвідомити, що Росія не припинить війну проти України. Росія зупиниться, лише якщо її зупинити активними діями. Українці готові продовжувати боротьбу, і Україна потребує нашої згуртованої підтримки, підтримки ЄС", – наголосив Криш’яніс Каріньш.

Він зазначив, що країни мають домовитися про рішення, які гарантують наявність фінансової та військової підтримки для України у наступні роки.

"Для будь-кого, хто думає, що підтримка України – це "надто дорого" і ці гроші можна було витратити інакше, можу сказати лише одне: у майбутньому це стане тільки дорожче. Якщо ми зараз не допоможемо Україні зупинити Росію, згодом це буде коштувати нам ще більше. Тому що Росія не зупиниться – доки її не зупинити. Це в наших силах, і це точно у наших інтересах", – наголосив очільник МЗС Латвії.

Каріньш висловив впевненість, що "найближчими тижнями", коли відбудеться зустріч вже на рівні лідерів держав, у ЄС досягнуть згоди щодо рішень, які потрібні для фінансової та військової підтримки України.

Нагадаємо, нещодавно Латвія анонсувала наступний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть в тому числі гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові і зенітні системи.

Також стало відомо, що Латвія відіграє провідну роль у так званій "коаліції дронів" для підтримки України і в цій групі загалом близько 20 союзників.