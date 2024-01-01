"Європа має прокинутися". Президент Фінляндії закликав інвестувати у виробництво зброї

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Текст промови Нііністьо наводить пресслужба фінського президента, повідомляє "Європейська правда".

"Європа повинна прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги. Вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для того, щоб забезпечити мир.", – зазначив він.

Нііністьо переконаний, що найближчим часом очікується "більше європейського НАТО в Європі".

За його словами, від Європи очікують більше відповідальності у сфері безпеки на тлі виборів у США і можливої зміни президента.

"Чіткі і швидкі кроки, спрямовані на те, щоб взяти на себе цю відповідальність, також є найкращою відповіддю на всі спекуляції про те, як вибори в США вплинуть на співпрацю в галузі безпеки", – підкреслив президент Фінляндії.

Нагадаємо, у вересні Нііністьо застерігав Європу щодо ризиків ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Також він казав, що не бачить перспектив завершення війни в Україні найближчим часом і вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.