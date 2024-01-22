Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен акцентировала, что перед европейскими странами стоит одновременная задача и предоставлять Украине нужное оружие как можно быстрее, и "разгонять" оборонно-промышленный комплекс в ЕС, чтобы укреплять собственную обороноспособность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед встречей руководителей МИД стран Евросоюза 22 января.

"Мы сейчас готовим решение (по поддержке Украины. – Ред.), которые, надеюсь, будут приняты на внеочередном саммите через несколько недель", – отметила Элина Валтонен.

Она напомнила, что Финляндия – среди стран, которые предоставили Украине наибольшую поддержку относительно своих возможностей, и отметила, что важно, чтобы поддержка со стороны ЕС оставалась объединенной и каждая страна делала пропорциональный вклад.

"Нужно закрывать срочные потребности, которые Украина испывает сейчас, но также – и наша позиция здесь очень четкая – мы должны найти способ стратегически, на долгосрочную перспективу наращивать нашу общую европейскую оборонную индустрию и наши способности... Это в наших стратегических интересах", – подчеркнула Валтонен.

Министр иностранных дел Латвии акцентировал, что "Россия не остановится, пока ее не остановить", а колебания с поддержкой Украины сейчас в будущем будут стоить странам Запада еще дороже, чем помощь Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа сильна.