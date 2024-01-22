Туск у Києві: Треба якнайшвидше вирішити проблеми між Україною та Польщею

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув у понеділок до Києва, заявив, що в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.

Слова Туска наводить TVP Info, повідомляє "Європейська правда".

"У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх", – сказав глава польського уряду журналістам.

Він підкреслив, що для нього дуже важливо "створити таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній боротьбі зі злом".

Туск додав, що для нього питання боротьби з російським агресором "абсолютно номер один".

"Насправді, я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", – сказав Туск.

Він додав, що сторонам є про що говорити, але важливо, щоб усі були переконані, що "ми говоримо про друзів, які також знають, як вирішувати певні спірні проблеми".

Туск прибув до української столиці рано вранці в понеділок. Він вшанував пам'ять загиблих у війні України проти російської агресії. У програмі візиту – переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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