Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва з першим візитом на цій посаді.

Фото Туска на київському вокзалі опублікували в офіційному Twitter канцелярії прем’єра, пише "Європейська правда".

Польське RMF24 зазначає, що програма візиту включає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

Візит Туска до української столиці "найближчими днями" очікувався вже деякий час, зокрема, це було темою розмови Зеленського і президента Польщі Анджея Дуди на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Можливу дату не розкривали з міркувань безпеки.

Ще раніше у січні Туск казав, що і для нього, і для президента Польщі ситуація в Україні і на фронті залишається "темою номер один" з точки зору безпеки Польщі, а також важливо обговорити низку інших питань, ситуацію з протестом польських перевізників.

Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. Минулого тижня перевізники, які з листопада блокували кілька КПП на кордоні ризупинили блокаду до березня після домовленостей із владою Польщі.