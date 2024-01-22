Туск в Киеве: Нужно как можно быстрее решить проблемы между Украиной и Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл в понедельник в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.

Слова Туска приводит TVP Info, сообщает "Европейская правда".

"У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их", – сказал глава польского правительства журналистам.

Он подчеркнул, что для него очень важно "создать такое ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной борьбе со злом".

Туск добавил, что для него вопрос борьбы с российским агрессором "абсолютно номер один".

"На самом деле, я также нахожусь в Киеве ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии", – сказал Туск.

Он добавил, что сторонам есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "мы говорим о друзьях, которые также знают, как решать определенные спорные проблемы".

Туск прибыл в украинскую столицу рано утром в понедельник. Он почтил память погибших в войне Украины против российской агрессии. В программе визита – переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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