Сійярто звинуватив ЄС у "воєнному психозі" на тлі розмов про допомогу Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед зустріччю глав МЗС країни-членів ЄС спрогнозував, що дискусії щодо виділення допомоги Україні будуть важкими.

Про це угорський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто зазначив, що на порядку денному зустрічі у Брюсселі два важливих питання – війна РФ проти України і конфлікт на Близькому Сході.

"Будуть жорсткі дискусії, бо в Брюсселі, на жаль, партія війни пропонує нам взяти на себе зобов’язання щодо поставок зброї Україні на багато років вперед – поки 5 мільярдів євро. Рік новий, а воєнний психоз той самий", – написав глава МЗС Угорщини.

Вік вкотре повторив тези офіційних осіб Угорщини про те, що "не існує військового вирішення" війни в Україні, і що бойові дії несуть лише "більше смертей і руйнувань".

ЗМІ раніше повідомили, що зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило документ, в якому викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро, про який уряди країн ЄС не могли домовитися.

Раніше стало відомо, що німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Шольц також закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку Україні й попрохав до саміту 1 лютого підготувати перелік допомоги, яку вони планують надати цьогоріч.