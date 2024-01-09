Politico: Шольц хоче обговорити військову допомогу Україні на "бюджетному" саміті ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, присвяченим середньостроковому перегляду бюджету Євросоюзу, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Про це посадовець уряду ФРН на умовах анонімності розповів Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, лідери Євросоюзу 1 лютого планують насамперед ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

За словами співрозмовника Politico, Шольц має намір скористатися нагодою, щоб провести додаткові дискусії про військову підтримку України, яку окремі країни ЄС планують на цей рік.

Видання припускає, що наміри ФРН можуть посилити тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які досі надавали Києву порівняно мало військової допомоги.

Напередодні канцлер Німеччини несподівано прямо закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку Україні й попрохав до саміту 1 лютого підготувати перелік допомоги, яку вони планують надати цьогоріч.

Як відомо, на тлі блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США й затримок зі схваленням чотирирічного плану підтримки Києва на 50 мільярдів євро в ЄС усе частіше лунають заклики до активнішої підтримки Києва у цьому році.

Серед іншого, минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.