Сийярто обвинил ЕС в "военном психозе" на фоне разговоров о помощи Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран-членов ЕС спрогнозировал, что дискуссии о выделении помощи Украине будут тяжелыми.

Об этом венгерский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сийярто отметил, что на повестке дня встречи в Брюсселе два важных вопроса – война РФ против Украины и конфликт на Ближнем Востоке.

"Будут жесткие дискуссии, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на много лет вперед – пока 5 миллиардов евро. Год новый, а военный психоз тот же", – написал глава МИД Венгрии.

Он в очередной раз повторил тезисы официальных лиц Венгрии о том, что "не существует военного решения" войны в Украине и что боевые действия несут лишь "больше смертей и разрушений".

СМИ ранее сообщили, что внешнеполитическое ведомство Евросоюза представило документ, в котором изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро, о котором правительства стран ЕС не могли договориться.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

Шольц также призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украине и попросил к саммиту 1 февраля подготовить перечень помощи, которую они планируют предоставить в этом году.