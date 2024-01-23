Фицо после ракетных обстрелов РФ Киева заявил, что там "абсолютно нормальная жизнь"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо накануне своего визита в Ужгород произнес очередное скандальное заявление о полномасштабном российском вторжении в Украину, заявив, что в Киеве "абсолютно нормальная жизнь".

Его слова цитирует словацкий портал Refresher.sk, сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами после выездного заседания правительства Словакии в селе Каменица-над-Цирохой на востоке страны Фицо спросили, почему он будет встречаться с премьером Украины в Ужгороде, а не Киеве.

Когда журналист объяснил, что в Киеве премьер Словакии мог бы увидеть последствия войны собственными глазами, тот сказал: "А вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы же не серьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь".

"Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу никакой разницы", – добавил он.

Другой журналист, вспомнив намек Фицо о том, что Украине придется отдать часть своей территории России, спросил, какой частью Словакии тот бы уступил России. На это Фицо отмахнулся, заявив, что не разговаривает со СМИ, совладельцем которых является Джордж Сорос, после чего ушел с пресс-конференции.

Отметим, что слова премьера Словакии о "спокойном Киеве" прозвучали в тот же день, когда Россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины. В столице, среди прочего, повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них находится в реанимации.

Роберт Фицо уже отметился скандальными заявлениями об Украине перед встречей с украинским коллегой 24 января. Он в частности заявил, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО. А слова Фицо о "территориальном компромиссе" вызвали критику украинского МИДа.