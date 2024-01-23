Канада й чотири країни ЄС викрили мережу, що незаконно ввозила військові товари в Росію

Євроюст та Європол підтримали спільне розслідування Нідерландів, Німеччини, Латвії, Литви та Канади, які виявили мережу компаній, що незаконно постачали Росії обладнання для використання у військових цілях.

Про це Євроюст сповістив 23 січня, пише "Європейська правда".

У визначений день правоохоронці чотирьох країн ЄС і Канади провели 14 обшуків і арештували трьох підозрюваних у незаконному експорті до РФ технологічного й лабораторного обладнання, яке може бути використане у військових цілях.

Як нагадують у Євроюсті, такий експорт є незаконним через санкції, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Розслідування у цій справі Нідерланди розпочали наприкінці 2023 року. Воно призвело до викриття мережі підприємств, які використовувалися для обходу заборони на експорт до Росії й були пов’язані з нідерландською компанією, створеною ще у 2017-му.

Двоє підозрюваних були адміністраторами цієї компанії, третій – співробітник зовнішнього підрядника, який, як стверджується, знав про порушення заборони на експорт. Торговою компанією, про яку йдеться, зараз керує адміністратор з Росії, який також є її єдиним акціонером.

"Заарештованих підозрюють у причетності до міжнародної контрабандної мережі. Накладено арешт на фізичну та цифрову управлінську структуру підприємства, зареєстрованого в Нідерландах, а також на його банківський рахунок та засоби зв'язку", – кажуть у Євроюсті.

Там не уточнили назви компанії, щодо якої ведеться розслідування, та імен підозрюваних.

У жовтні повідомлялось, що прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.