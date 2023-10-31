У Нідерландах ув’язнили росіянина за ухиляння від санкцій ЄС

Суд у Нідерландах частково задовольнив клопотання прокуратури й присудив 56-річному російському підприємцю Дмитрію К. 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландського мовника NOS.

Росіянина затримали минулого року в селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд після того, як служба фінансових розслідувань Нідерландів зацікавилась підозрілими транзакціями на його рахунку.

З’ясувалося, що чоловік, який до цього шість років займався торгівлею мікрочипами й дронами, протягом семи місяців відправляв ці товари в Росію, що порушувало санкційний режим Європейського Союзу.

Дмитрій К. намагався обійти санкції через фіктивні компанії на Мальдівах, які використовувались для імпорту електроніки до російських збройних та оборонних компаній.

Нідерландський суд дійшов висновку, що підприємець навмисно намагався обійти санкції ЄС, чим завдав "серйозної шкоди у серйозний спосіб" механізму, покликаному відрізати Росію від критично важливих технологій для оборонної промисловості.

"Після оголошення санкцій "бізнес-модель" відповідача, по суті, полягала в ухилянні від санкцій", – йдеться у вироку, який цитує NOS.

Нідерландська прокуратура просила для Дмитрія К. три роки ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу, але суд погодився на 18 місяців позбавлення волі.

Зазначається, що це перша справа про ігнорування санкцій проти Росії, передана на розгляд нідерландського кримінального суду.

Раніше цього місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.