Міноборони: На "Рамштайні-18" оголосили зобов'язання щодо далекобійної зброї

На 18-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 23 січня союзники Києва запевнили в подальшій військовій підтримці, включно з далекобійною зброєю.

Про це на брифінгу за підсумками засідання сказав речник українського Міноборони Ілларіон Павлюк, його слова цитує пресслужба відомства, пише "Європейська правда".

За словами Павлюка, українська сторона на "Рамштайні" почула "достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобов’язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме і далі".

Він уточнив, що Україна отримає від партнерів озброєння, потрібне для ефективного ураження ворога як на лінії зіткнення, так і в тилу. Серед іншого, пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дального ураження.

"Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів", – підкреслив речник українського Міноборони, не уточнивши, про яке саме озброєння йдеться.

Нагадаємо, нинішня зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва.

Відомо, що Канада під час 18-го "Рамштайну" оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, а Німеччина вперше передасть військові гелікоптери.